الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يكشف موقفه من عودة رمضان صبحى للأهلى

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف مصدر مسئول داخل نادي الأهلي، النقاب حول موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بشأن رغبته في استعادة رمصان صبحي لاعب بيراميدز في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم الأطراف الهجومية في الموسم الجديد، تحسبًا لرحيل الثنائي أحمد عبدالقادر والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وأكد مصدر بالجهاز الفني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مارسيل كولر لم يطلب من إدارة الأهلي أي شيء بشأن عودة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، لصفوف النادي الأهلي خلال الموسم المقبل.

وقال المصدر إن السويسري يحترم قرارات إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وخاصة في الأمور التي تتعلق بالمبادئ الحمراء خارج المستطيل الأخضر.

وأشار المصدر إلى أن فكرة عودة رمضان صبحي للأهلي غير مطروحة بصورة نهائية في الوقت الحالي، وأن ما يتردد حول طلب كولر عودة رمضان صبحي ليس له أساس من الصحة وكل ما يتردد مجرد شائعات في الفترة الأخيرة.

وكانت هناك أنباء قد ترددت مؤخرًا عن رغبة مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في التعاقد مع رمضان صبحي من نادي بيراميدز لتدعيم الخط الهجومي للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين، والمحدد لها الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد الكلية الحربية.

كولر رمضان صبحى الاهلى الخطيب الميركاتو بيرسى تاو

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