كيف تؤثر الصحة النفسية على المناعة وما العلاقة بين الاضطرابات النفسية والمرض الجسدي؟

يعتقد البعض أن الصحة النفسية ليس لها علاقة بالصحة الجسدية، فالصحة النفسية تؤثر على جهاز المناعة بشكل كبير، فالتوتر والقلق والاكتئاب يزيدون من هرمونات الإجهاد في الجسم مما يضعف الجهاز المناعي ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى والأمراض المناعية.

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن مادة "السيتوكين"، وهو نوع من البروتينات التي يفرزها الجهاز المناعي في حالات المرض أو القلق، يؤثر على الدماغ والنواقل العصبية المسؤولة عن المزاج والصحة النفسية مما يؤدي إلى اضطرابات في هرمونات مثل السيروتونين والدوبامين، لذلك، من المهم تعزيز الصحة النفسية والجهاز المناعي بتناول طعام صحي، تناول مكملات غذائية، ممارسة الرياضة، شرب الماء، الحصول على نوم كافٍ، تجنب الكحول والتدخين، التأمل والاسترخاء.

العلاقة بين المرض الجسدي والنفسي

أكدت استشاري الصحة النفسية، أن العلاقة بين المرض الجسدي والنفسي هي علاقة متبادلة ومتأثرة، حيث يمكن أن يؤثر الوضع النفسي للفرد على صحته الجسدية والعكس صحيح، فهناك بعض الأمراض التي تنطوي على حدوث أعراض جسدية دون أي تفسير طبي واضح، وتسمى بالأمراض النفسية الجسدية، فهذه الأمراض تعكس تأثير العوامل النفسية والاجتماعية على وظائف الجسم، وتشمل:

توهم المرض: حيث يخشى الفرد من إصابته بمرض خطير بناءً على أعراض بسيطة.

اضْطِرابُ التحويل: حيث يعاني الفرد من أعراض عصبية مثل فقدان الحركة أو الإحساس دون سبب عضوي.

اضطراب جسدي: حيث يشعر الفرد بألم شديد في أجزاء مختلفة من الجسم دون سبب جسدي.

اضطراب تشوه الجسم: حيث يهتم الفرد بشكل مفرط بعيب طفيف في مظهره ويؤثر ذلك على حياته.



أوضحت "عبد السلام" ، أن هذه الأمراض قد تكون ناتجة عن تجارب حياتية صعبة، أو تغيرات هرمونية، أو مسببات مرضية، أو اختلالات في نقل المواد الكيميائية في المخ، وقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض قلبية، أو سكرية، أو هضمية، أو جلدية.

الأطعمة التي تسبب ضعف المناعة:

هناك بعض الأطعمة التي تسبب ضعف المناعة أو تؤثر عليها بشكل سلبي، ومنها ما يلي:

الأطعمة السكرية: تزيد من هرمونات الإجهاد في الجسم وتعطل عمل الأنسولين والخلايا المناعية.

الأطعمة المقلية: تحتوي على دهون مشبعة ومادة أكريلاميد المسرطنة وتثير الالتهاب وتضعف الدفاعات المناعية.

اللحوم الحمراء: تزيد من نسبة الكوليسترول الضار في الدم وترفع خطر الإصابة بالأمراض المناعية.

الأطعمة المالحة: تؤدي إلى التهاب الأنسجة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية وتقلل من فعالية الجهاز المناعي.



المشروبات الغازية والكحولية: ترفع مستويات السكر في الدم وتزيد من إفراز هرمون الكورتيزول وتقلل من قدرة الخلايا المناعية على محاربة البكتيريا والفيروسات، لذلك، يجب تجنب هذه الأطعمة قدر الإمكان وتبديلها بأطعمة صحية غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والبروبيوتيك.