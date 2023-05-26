"عودة الآلهة المصرية".. لوحات فنية تثير إعجاب رواد السوشيال ميديا لشاب من المنيا

"عودة الآلهة المصرية" هو عنوان لوحات فنية أثارت إعجاب وإشادة رواد التواصل الاجتماعي في محافظة المنيا، بمجرد عرضها من قبل صاحبها.

وأكد صاحب اللوحات، كيرلس جورج فنيار، أن هذه اللوحات هي مشروع تخرجه من كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وكانت تهدف إلى إبراز الحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن اللوحات تصور وتجسد قوة عصر الفراعنة بنظرة تحليلية.

وأضاف فنيار أن فكرة اللوحات استهدفت شخصيات مصرية، حيث استعان بأصدقائه في السكن كنماذج للوحات، وقام برسمهم بالحفاظ على ملامحهم المصرية الأصلية والتركيز على طراز الملابس في ذلك العصر، مع البحث في قوة التشريح العضلي لبناة الأهرام، وما يحملونه من تأثير عضلي ضخم، محاولًا خلق مشهد درامي مختلف يعبر عن الزمن في عصرنا الحالي في عالم موازٍ.

وقد استخدم فنيار بعض الرموز المصرية القديمة، مثل النسر والكلب والأسد، للتعبير عن القوة والتفاحة لسر جاذبية نيوتن، والتي عرفها المصريون منذ آلاف السنين.

وأضاف كيرلس جورج، الفنان المبدع وصاحب اللوحات الفنية، أنه قبل رسم هذه اللوحات التي كانت مشروع تخرجه من الكلية، قرأ العديد من الكتب التي تناولت الفن المصري القديم، مشيراً إلى أنه يقترح عند تقديم هذه اللوحات كمشروع تخرج عرضها في المتحف القومي للحضارة ومتحف الآثار المصرية بمدينة بون الألمانية.

ويؤكد كيرلس أنه حالياً يقوم برسم الكنائس والأيقونات الفنية القبطية في مختلف كنائس مصر، مؤكداً أنه عمل لفترة كمهندس ديكور ولديه أعمال فنية كثيرة بخلاف لوحات عودة الآلهة المصرية، مشيراً إلى أنه كان دائماً من أوائل وأكثر المتفوقين في كليته أثناء دراسته فيها.

يشار إلى أن كيرلس من أبناء قرية البرشا التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وهي القرية التي تضم عدداً كبيراً من الفنانين وخريجي كلية الفنون الجميلة والمبدعين في مختلف أنواع الفن مثل الرسم والنحت وغيرها من الفنون، ويحب أن يُنادى على كيرلس بالفنان المهندس.