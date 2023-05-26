الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش السودانى: الحرب المفروضة علينا تجلت فيها كل سمات الغدر والخيانة

الجيش السوداني
الجيش السوداني

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" بيان الجيش السوداني بشأن تطور الأوضاع في السودان.

وأكد الجيش السوداني أن هذه الحرب المفروضة على القوات المسلحة السودانية تجلت فيها كل سمات الغدر والخيانة في الوقت الذي تحسب فيه قوات الدعم السريع المتمردة إضافة لقدرات الدولة.

وأضاف بيان الجيش السوداني الذي نقلته "القاهرة الإخبارية" أن قوات الدعم السريع تمردت بشكل فاضح ولأسباب ساذجة وادعاءات باطلة لا يصدقها إلا مكابر جهول أو محب للسلطة.

وتابع بيان الجيش السوداني، أنه رغم النداءات المتكررة والبيانات الواضحة بخروج القوات المسلحة من العملية السياسية، الجميع يشاهد ويتابع ويلات هذه الحرب وسلوك المتمردين وفلول المرتزقة.

وأشار البيان إلى أن قوات الدعم السريع ظلت في انتهاك مباشر وخرق واضح قبل وبعد الهدنة على سبيل المثال "الاعتداء على كنيسة القديسة مارجرجس، إطلاق النار على خدام وقسيسين بالكنيسة، الاعتداء على السفارة القطرية، الاعتداء على طائرة تركية، الاعتداء على السفارة الصومالية، الاعتداء على السفارة الصينية، وتخريب المرافق الاستراتيجية من مياه وكهرباء وغيرهما من الاعتداءات".

الجيش السوداني الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع الأوضاع في السودان القاهرة الإخبارية

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