الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحقيق في مخالفات إدارية رصدتها لجان المتابعة الميدانية ببني سويف

التحقيق
التحقيق

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرارية حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأوضح أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات والمصالح الحكومية.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة ،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة الخدمات الطبية بالوحدة الصحية بقرية قاي مركز اهناسيا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر  التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك تحت إشراف أحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية.

أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل، وعدم توافر بعض أدوية ومستلزمات الطوارئ، وحاجة وحدة الأسنان إلى إصلاح وصيانة، واحتياج غرفة التعقيم إلى جهاز تقطير وتبكيك، فيما تم الاطمئنان على توافر كافة وسائل تنظيم الأسرة والتطعيمات، وعمل جهاز الأوتوكلاف بالكفاءة المطلوبة، وتطابق الأرصدة الدفترية للأدوية المسجلة بالكميات الموجودة بالفعل بصيدلية الوحدة.

ووجه محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل الواردة بالتقرير، وسرعة عمل الصيانة المطلوبة بوحدة الأسنان  وتوفير النواقص من  المستلزمات للعيادة  والأدوية ومستلزمات الطوارئ بقسم الاستقبال  والتعقيم والمعمل، فضلاً عن تكثيف المتابعة والمرور على كافة الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية والنوعية لتحقيق الانضباط والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات بها

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المصالح الحكومية بني سويف ديوان عام المحافظة قسم الإستقبال مخالفات إدارية

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