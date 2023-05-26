الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة

صلاه الجمعه
صلاه الجمعه

 أدى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة من داخل مسجد النصر بالمنصورة، جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصورة، وعقب الصلاة التقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم.

وثمن محافظ الدقهلية دور وزارة الأوقاف علي دعمها الكامل لكافة المساجد، سواء من خلال إنشاء مساجد جديدة أو إعادة صيانتها وترميمها، وتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء من أجل شرح وتوضيح صحيح الدين للمواطنين.

كما تحدث خطيب الجمعة الشيخ أحمد شرف، إمام وخطيب مسجد النصر خلال خطبته عن فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم منها نيل شفاعته، مشيرا إلي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة ومن فضائلها نيل رحمة الله تعالي، ومغفرة الخطايا ورفع الدرجات، وكفاية الهموم.

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Screenshot_20230526-151145
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IMG-20230526-WA0039
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مسجد النصر المنصورة

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