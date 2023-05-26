"القاهرة الإخبارية": القادة الأفارقة يرغبون فى توفير بيئة تجذب الاستثمارات الأجنبية

كشفت دينا سالم، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" من شرم الشيخ، عن تفاصيل اليوم الختامي لاجتماعات مجموعة البنك الإفريقي المُقامة في مصر.

وقالت موفدة "القاهرة الإخبارية" إن اليوم هو ختام فعاليات اجتماعات مجموعة البنك الإفريقي في شرم الشيخ، مشيرة إلى أنه تم عقد جلسة صباحية عن الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية للاجتماعات انصب تركيز المشاركين على إيجاد سبل جديدة ومتنوعة للتمويل، مؤكدة أن هناك رغبة واضحة لدى القادة والمسئولين الأفارقة أن يوفروا البيئة الصحيحة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة جاذبية السوق الإفريقية للتمويل الخارجي الموجه لمشروعات التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر.

"القاهرة الإخبارية" ترصد فعاليات ختام اجتماعات مجموعة البنك الإفريقي بمصر

وأضافت أنه بعد قليل سيقام الحفل الختامي وسترد فيه التوصيات الخاصة بالاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، متابعة: "نترقب أيضًا الإعلان عن الدولة التي ستترأس مجلس محافظي البنوك المركزية في إفريقيا خلال الدورة الجديدة".

كما أوضحت أنه منذ بداية هذه الاجتماعات وهناك حديث واضح عن الرغبة والنية في إرساء أجواء أكثر تنافسية في السوق الإفريقية فيما يتعلق بالاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية.