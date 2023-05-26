افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 3 ملايين جنيه في البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم، 3 مساجد جديدة بمراكز أبو المطامير والدلنجات ودمنهور بتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد باغوص الشرقي، بقرية النمرية مركز أبو المطامير على مساحة 160 م2 وبتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد بهجت لاظ بقرية قمحة مركز الدلنجات على مساحة 190 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه، مسجد شنودة، التابع لقرية نديبة بمركز دمنهور على مساحة 145 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه.

كما أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة أن خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "فضائل الصلاة والسلام على النبي" صلى الله عليه وسلم" فهي دليل الحب وباب القرب وعلامة على صدق الإيمان وإجابة لأمر الله تعالي لنا في كتابه الكريم.

وللصلاة والسلام على نبينا "صلى الله عليه وسلم " فضائل عظيمة ومحاسن جليلة فهي دليل كرم النفس وسخاء المشاعر فالكريم من ظهر حبه على جوارحه فانطلق لسانه بالصلاة والسلام على نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) والبخيل محروم من ذلك كله.