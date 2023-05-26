الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تشكيل لجنة لإعادة النظر بعمل المؤسسات الأمنية في العراق

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، تشكيل لجنة لإعادة النظر بعمل المؤسسات الأمنية.

وقال السوداني لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "المنظومة الأمنية منذ العام 2003، لم تشهد خطوات إصلاحية، وإنما كانت هناك قرارات اتخذت لمتطلبات الوضع الأمني في حينها".

وأضاف: "اليوم وبعد تحقيق الانتصار الكبير، آن الأوان أن نعيد النظر بإصلاح المؤسسات الأمنية". 

وأشار رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة برئاسته لإعادة النظر بعمل المؤسسات الأمنية وتوزيع واجباتها وتقديم خطة إصلاحية".

رئيس الوزراء رئيس الوزراء العراقي السوداني المؤسسات الامنية

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