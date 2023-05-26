رئيس جامعة سوهاج يكشف جهود مواجهة آثار التغيرات المناخية على المحاصيل (فيديو)

تحدث الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن الجهود التي تقوم بها الجامعة للتوعية بآثار التغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن نوفمبر 2021 شهد إعلان الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأضاف عبدالخالق، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه ارتكازًا على هذه الاستراتيجية، فإن جامعة سوهاج في أغسطس 2022 وضعت الاستراتيجية السوهاجية للتغيرات المناخية، مستشهدًا بصدور قانون 23 عام 2018، وهو قانون حوافز الابتكار، حيث يعطي للجامعات الحق في تسويق نواتج البحث العلمي للمجتمعات المحيطة.

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أن الجامعة أنشأت ما يُعرف بـ "وداي التكنولوجيا"، والذي يسمح بإنتاج شركات للتطوير من نواتج البحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن استراتيجية التغيرات المناخية تتضمن استنباط سلالات جديدة من المحاصيل الاستراتيجية، بحيث تكون متكيفة مع التغيرات المناخية، وبالتالي تم تنظيم هذه الندوة للتسويق للسلالات المستنبطة بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية.