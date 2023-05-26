العراق يعلن مقتل 119 عنصرا داعشيا منذ بداية العام

أحصت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عدد قتلى عصابات داعش الإرهابية منذ بداية العام الحالي في العراق.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة في ملاحقة عناصر داعش الإرهابية في كل مكان، وتهتم في المناطق التي تتواجد فيها تلك العناصر الإرهابية التي يعتبرها الإرهابيون مناطق نائية وآمنة بالنسبة لهم والتي تكون جبلية وخاصة في سلسلة جبال حمرين وبحيرة حمرين ووادي الشاي ووادي زيتون"،لافتاً الى أن" صحراء الأنبار ومناطق غرب نينوى دائماً ما تتواجد فيها العصابات الإرهابية وتتخذ من التخفي أسلوباً لها باعتبارها محاصرة من قبل القوات الأمنية".

وأضاف اللواء تحسين الخفاجي، أن "عناصر داعش الإرهابية تتخذ عدة أشكال للتخفي من القوات الأمنية، منها عن طريق استخدام أو استغلال رعاة الأغنام والتنقل على شكل مفارز صغيرة جداً للقيام بالعمليات الإرهابية أو اعتماد أساليب التهديد والخطف والتسليب في المناطق الجبلية والوديان والصحراء وغيرها"، مؤكداً أن "القوات الأمنية تطارد وتلاحق تلك العصابات من أجل القضاء عليها".

وتابع أن" عدد قتلى عناصر داعش الإرهابية منذ تسلم الحكومة الحالية تجاوز 155 إرهابياً"،مضيفاً أن القوات الأمنية قتلت أكثر من 119 إرهابياً، ودمرت 303 أنفاق ومضافة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن".