السماح بحفلات الزفاف بعد انتهاء التصويت.. ضوابط الصمت الانتخابى فى تركيا

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، ضوابط الصمت الانتخابي في تركيا من خلال "إنفوجراف" تضمن أبرز هذه الضوابط، في ظل الاستعداد للجولة الثانية من الانتخابات بعد غد الأحد 28 مايو الجاري.

- أبرز ضوابط الصمت الانتخابي في تركيا

يبدأ في السادسة مساء اليوم السابق للاقتراع وقف الدعاية الانتخابية بجميع أشكالها حظر نشر أخبار أو مقالات تضم دعاية انتخابية منع المؤتمرات الجماهيرية وإلقاء الخطب حظر نشر أي محتوى يؤثر على حرية التصويت منع بيع المشروبات الكحولية يوم الانتخابات حظر حمل السلاح لغير أفراد الأمن السماح بحفلات الزفاف بعد انتهاء التصويت

يذكر أنه تقدم رجب طيب أردوغان بنسبة 49.51 فى المئة، فيما حصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 فى المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 فى المئة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا، إجراء جولة الإعادة فى 28 مايو الجاري، ليكون الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، وسيكون المرشح الذى يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركى المقبل، وفقا للقانون.