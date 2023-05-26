الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدا.. لبنى ونس في حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية

لبنى ونس
لبنى ونس

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية،  في السابعة من مساء غدا  السبت الموافق 27 من مايو الجاري،، بالتعاون مع المركز القومي للسينما علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حيث يتم عرض مجموعة من الأفلام التي تناقش بعض القضايا الإنسانية وهي "موعد حياة، عزيزتي ورد ،ربيع ممطر".

يعقب عرض الأفلام ندوة فنية بحضور الفنانة القديرة لبني ونس، والدكتورة ماجدة الشاذلي رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، والمخرجة مروة الشرقاوي والمخرج أحمد خليل.

تتناول الأفلام جوانب إنسانية هامة تدعو المجتمع إلي احترامها وتقديرها. بالإضافة إلى الإقرار بحقوق الإنسانية والتأكيد على أهميّتها.

يشار إلي أن فيلم "عزيزتي ورد" من إخراج مروة الشرقاوي حصل  على الجائزة البرونزية وتنوية خاص من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته ال12، وهى الجائزة الثانية التي يحصل عليها الفيلم بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم روائي من مهرجان مسقط لسينما المرأة والطفل الدولي القصير بعمان.

وحظى الفيلم أيضا الفترة الأخيرة بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وكان له مشاركة متميزة في مهرجان البحرين السينمائي الدولي في دورته الثانية، وشارك في مهرجان "توباز" السينمائي الدولي بأمريكا، وأيضا المهرجان الدولي لأفلام المرأة في البرتغال.

وحقق فيلم "موعد حياة" من إخراج عمرو البهيدى نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته بالمهرجانات الدولية وحاز الفيلم على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل مخرج بمهرجان لندن السينمائي الدولي وأفضل فيلم بمهرجان أمستردام العالمي وأفضل فيلم بمهرجان برشلونة الدولي للفيلم وأفضل فيلم بمهرجان تريبفيل السينمائي الدولي بالهند وجوائز أفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل سيناريو وأفضل موسيقى، وتنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجانات دولية أخرى، كما حصل على جائزة وحيد حامد كأفضل فيلم روائى قصير خلال فعاليات أفلام المحاولة الملتقى الثالث بقصر السينما.

وحصل فيلم ربيع ممطر من إخراج أحمد خليل علي تنويه خاص من مهرجان السويداء في سوريا وشارك في عدة مهرجانات دولية ومحلية.

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