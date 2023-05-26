الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة قناة السويس تُكرم البطل محمد إيهاب لفوزه بذهبية بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  بطل منتخب مصر وجامعة قناة السويس "محمد إيهاب " الطالب بكلية العلوم قسم الجيولوجيا الفرقة الرابعة، والحائز على ذهبية بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية بتونس التى عقدت بداية شهر مايو الجاري، فور عودته من بطولة أفريقيا للمصارعة المقامة بمدينة الحمامات بتونس.

وحرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على تهنئة الطالب بهذا الإنجاز الكبير متمنيا له التوفيق فى البطولات المقبلة.

كما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تأجيل الامتحانات التي عقدت أثناء البطولة للطلاب، متمنيًا له التوفيق على الصعيدين الرياضي والعلمي.

يذكر أن البطل " محمد إيهاب"  صاحب ال 24 عام بدأ مشواره الرياضي من نادي الساحة بالإسكندرية، وهو فى الثامنة من عمره، ثم إنتقل إلى النادي الأوليمبي، فالمدرسة العسكرية التابعة للمؤسسة العسكرية الرياضية ، وشارك فى أول بطولة دولية عام 2014 بطولة أفريقيا للناشئين، لتتوالى البطولات وصولاً إلى بطولة أفريقيا للكبار 2022 بالمغرب و 2023 فى تونس.

ويستعد الآن البطل " محمد إيهاب " للمشاركة في بطولة رانك العالمية في كردستان أول يونيو القادم، والدورة العربية فى الجزائر يوليو المقبل ، وبطولة العالم في صربيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

حصل " محمد إيهاب " على العديد من البطولات منها دورة الألعاب الأفريقية 2019، وبطولة العرب 2018 و 2022 ، كما حصل على بطولة "إبراهيم مصطفى " الدولية 2018 و2022، وبطولة الأندية العربية 2022، والسابع على مستوى العالم ببطولة البوسنا والهرسك 2015، و رابع بطولة الدنمارك  2014، وأخيرا ذهبية بطولة أفريقيا بتونس .

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