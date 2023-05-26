"مليونير".. ضبط متسول بحوزته دولارات وتامول فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متسول جراء قيامه باستجداء المارة، مستغلًا إعاقته وجلوسه على كرسي متحرك، واستطاع جمع أموال وفتح حساب في البريد لإيداعها، فضلاً عن قيامه بتعاطي الأقراص المخدرة.

وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم مصر القديمة، بأعمال التسول واستجداء المارة، بالإضافة لقيامه بإيداع مبالغ مالية كبيرة أسبوعيًا بحسابه بالبريد.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته: مبالغ مالية، فيزا كارت، 18 قرصًا من عقار التامول المخدر، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهته اعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع، وأن الأقراص المخدرة المضبوطة بقصد التعاطي.