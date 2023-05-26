الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تعليم البرلمان": الحوار الوطنى ستنتج عنه حلول وتوصيات قابلة للتنفيذ

الدكتور حسام المندوه
الدكتور حسام المندوه

قال الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحوار الوطني حدث مهم للغاية، وستنتج عنه حلول وتوصيات قابلة للتنفيذ حتى إن حدثت بعض الاختلافات.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى على هامش مشاركته في الحوار الوطني: "لن نصل إلى حلول حالمة زيادة عن اللزوم، نتحدث عن تطوير التعليم قبل الجامعي الذي بدأنا فيه منذ عام 2018".

وتابع: "أثناء تطبيق التطوير واجهتنا تحديات كثيرة جدًا، مثل المعلم، وكثافة الفصول، والمنهج الدراسي، والبيئة التعليمية من مدارس ومعامل وملاعب، وتطبيق الأنشطة الصفية واللاصفية".

وواصل: "كي نحل مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول يجب أن نبني مدارس،  وبالتالي نحتاج إلى أراض، ولكن هناك مناطق ليس بها أراضٍ شاغرة، وبالتالي يجب أن نحل حلًا قابلًا للتنفيذ. 

وأكد أن هناك أراضي إصلاح زراعي، ومن الممكن أن تؤول الأراضي الإصلاح الزراعي إلى الدولة للمنفعة العامة، واستغلالها في بناء مدارس مثلما حدث في الجيزة ويتم بناء 24 مدرسة حاليًا.

واستطرد: "يجب أن نلقي نظرة على ملف الأوقاف، هناك أراضٍ موجودة في الأماكن المزدحمة كيف يمكن استبدالها بأراضٍ أخرى حتى نستفيد منها في بناء المدارس، كما يمكننا استغلال مراكز الشباب في الفترة الصباحية وخاصة لعدم الإقبال عليها".

 

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