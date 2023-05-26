3 مصابين إثر انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف

أُصيب 3 شباب اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق الزعفرانة ـ البحر الأحمر، بعد الكارتة في اتجاه محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل دبل كابينة، على طريق الزعفرانة ـ البحر الأحمر، بعد الكارتة، وأسفر عن إصابة 3 شباب، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور، تم دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبيّن إصابة كل من: عبدالتواب طه محمود - 45 عامًا، عامل، باشتباه ما بعد الارتجاج، طه أحمد سيد - 27 عامًا، سائق، بكدمات بالجسم، أحمد محمد طه - 31 عامًا، سائق، بكدمة شديدة بمفصل الذراع اليسرى.