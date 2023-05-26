فحص 1716 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية منشأة فى البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية منشأة مهنا بمركز كوم حمادة، تم الكشف خلالها على ١٧١٦ مواطنًا مجانًا، من خلال وجود ١٠ عيادات طبية، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وإشراف الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة، حيث سجلّت عيادتا الباطنة ٣٦٤، وعيادتا الأطفال ٣٥٥، وعيادة الجراحة ٢٠٣، وعيادة النساء ٧٥، وعيادة تنظيم الأسرة ٦٩، وعيادة العظام ٢٣٣، وعيادة الأنف والأذن ٢١٠ وعيادة الجلدية ٢٠٧.

كما أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه بتواجد معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.

وأشار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إلى أنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان لجمع المواطنين المترددين على القافلة، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل أي حالة مرضية، تحتاج إلى تدخلات جراحية أي عمل أي فحوصات طبية شاملة، إلى أقرب مكان على الفور ويتم التنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة البحيرة وبين المستشفى على وجه السرعة.