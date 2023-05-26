الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرجعية الزراعة بالعالم.. أكبر مزرعة أوروبية تستثمر 24 ألف فدان فى مصر

وزير التموين
وزير التموين

زار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، 27 من كبرى الشركات الإيطالية العملاقة متعددة الأنشطة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية لدعوتها للاستثمار في مصر، في أثناء زيارته لإيطاليا للمشاركة في افتتاح المنتدى العالمي للأسواق والجمعية العمومية للتحالف الدولي للأسواق، يرافقه الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، ولويجي سكورداماغليا، رئيس اتحاد شركات الأغذية الزراعية الإيطالية “فيلييرا إيطاليا”.

تضمنت زيارة وزير التموين أكبر مزرعة في الاتحاد الأوروبي والتي تطبق أحدث تكنولوجيات الزراعة لزيادة الإنتاجية وخفض استهلاك المياه والأسمدة والكيماويات والمتوافق إنتاجها مع أسواق الاتحاد الأوروبي والتصدير، وكذا مركز التحكم المعتمد على صور الأقمار الصناعية، وأكبر مزرعة متكاملة لتربية العجول وإنتاج الألبان والمرتبطة بمصانع للأعلاف ومصانع لمنتجات الألبان المختلفة، وأكبر شركات في إيطاليا وأوروبا لتصنيع المعدات الزراعية، وتصنيع الصوامع والمطاحن وماكينات الصناعات الغذائية.

والتقى الدكتور علي المصيلحي، والوفد المرافق له، رئيس أكبر مزرعة في أوروبا، وهى المرجعية على المستوى الدولي لقطاع الزراعة بأكمله، والمتخصصة في التكنولوجيا والزراعة الدقيقة والخدمات الزراعية، وتم التوافق على قيامها باستثمار تجريبي في مصر لمساحة 24 ألف فدان بنظام شراكة الحكومة والقطاع الخاص، حيث ستتم زراعة مزيج من المحاصيل الاستراتيجية، وإنشاء صوامع حديثة ومصانع للمنتجات الغذائية، ليتم التوسع لاحقًا مثل ما تقوم به حاليًا في العديد من الدول الإفريقية.

وأيضًا في مجالات تكنولوجيات الزراعة الحديثة، التقى الوزير والوفد المرافق له برئيس شركة تكنولوجيا تحديث نظم الزراعة والصناعات الغذائية، وتحسين وضمان جودة المنتجات ووضع نظم تتبع سلاسل الإمداد، وخفض التكاليف، هو ما تحتاجه مصر لاستدامة صادراتها الزراعية والغذائية المتنامية.

وفى قطاع الصناعات الغذائية وتداول الحبوب، التقى الوزير رئيس كبرى شركات المطاحن على مستوى العالم والمتخصصة في تصميم وبناء مطاحن القمح والذرة والحبوب الأخرى، وإنشاء مصانع أعلاف، وكذا رؤساء شركات متخصصة في إنشاء المخازن وتصميم وبناء الصوامع الكبيرة والحقلية للحبوب والمحاصيل البقولية.

وصرح المصيلحي بأنه جار الإعداد لزيارات ميدانية خلال الشهر المقبل لتلك الشركات للدراسة الفنية للمواقع التي سيتم استصلاحها.

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اتحاد الغرف التجارية التموين والتجارة الداخلية التكنولوجيا الحديثه التموين والتجارة التقى الدكتور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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