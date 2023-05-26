وصول 3 آلاف سائح لمرسى علم اليوم

يستعد مطار مرسي علم الدولي اليوم، لاستقبال 9 رحلات طيران دولية تُقل على متنها 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 116 رحلة طيران دولية أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي حتى اليوم، مع تطبيق الإجراءات الصحية والأمنية على الوافدين فور وصولهم.

وتبين من جداول التشغيل اليومية لرحلات الوصول بمطار مرسى علم أنه من المقرر وصول الـ 9 رحلات من 3 دول أوربية، بينهم 3 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، 5 رحلات من المطارات الالمانية المختلفة.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية، أنه المطار استقبل خلال الأسبوع 116 رحلة وصلت من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك وصلت رحلات أخرى من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.