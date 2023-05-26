الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طنى بذرة قطن مجهولة المصدر فى حملات تفتيشية بالمنوفية

لحوم فاسده
لحوم فاسده

شنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور رفعت حماد، مدير المديرية وبالاشتراك مع رئاسة حي غرب شبين الكوم وجهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية للمرور على محال الجزارة ومصانع اللحوم لضبط المخالفين.

وتم ضبط  لحوم مفرومة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي مضبوطات (٣٧٥) كجم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة.

وفي مدينة منوف، قامت اللجنة المشكلة بتنظيم حملة مكبرة لتشديد الرقابة على أماكن تداول المواد الغذائية والمحلات العامة بنطاق المدينة، أسفرت الحملة عن تحرير ٦ محاضر صحة، و٨ محاضر تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير ٤ محاضر أمن صناعي و٤ بيئة و٦ إشغالات.

وفي سياقٍ متصل، تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير (201) محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث تم تحرير محضر جنح لصاحب ماكينة طحين بناحية منشأة سلطان بمنوف لتجميعة (12) شيكارة دقيق بلدي مدعم بقصد البيع بالسوق السوداء بهدف التربح.

كما تم تحرير محضر آخر بشارع سوق المواشي بمركز تلا ضد المدير المسئول عن محل لتجارة وخلط الأعلاف الحيوانية والتحفظ على (2) طن كسب بذرة القطن دون مستندات دالة على مصدرها.

من جهته، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الجهود والتنسيق التام مع مديريات الصحة والطب البيطري في تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وتم ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة للوقوف على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

إتخاذ الإجراءات القانونية إجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات ارة الداخلية احتكارية إخطار النيابة

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