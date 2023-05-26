الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز أسوان الجديدة وأعضاء وحدة الدعم الفني بالإسكان يتفقدون وحدات "المتوسط"

جولة رئيس الجهاز
جولة رئيس الجهاز

قام المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، وأعضاء وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، ومسؤولو جهاز المدينة، بتفقد الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمحور الإسكان المتوسط، ضمن مشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بمدينة أسوان الجديدة.

وتجول رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومسئولو وحدة الدعم الفنى، بموقع تنفيذ الوحدات السكنية (24 عمارة - 672 وحدة - بنسبة إنجاز تجاوزت 60 % بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين - محور الإسكان المتوسط، نموذج (١٠٠ - ١١٠ - ١٢٠) م٢، بمنطقة الحي الثالث، بمدينة أسوان الجديدة، حيث تم التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، والالتزام بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الواجهات.

وانتقل رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومسئولو وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، لتفقد أعمال الصيانة بمشروع الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، حيث تم التشديد على تنفيذ أعمال الصيانة القياسية بشكل دورى، للحفاظ على المشروع فى أفضل صورة، واستمرار تقديم خدماته لسكان المدينة وما حولها، باعتباره متنزها ومتنفسا للمواطنين.

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