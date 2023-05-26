الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بـ300 مليون دولار.. البنك الدولي يوافق على تمويل لدعم شبكة أمان بلبنان

البنك الدولي
البنك الدولي

أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن موافقته لتمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان .

ويهدف هذا التمويل الإضافي سيسمح إلي استمرار وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجا، فضلا عن دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

تمثل هذه الحزمة الجديدة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي التمويل الإضافي الثاني لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي تمت الموافقة عليه في يناير 2021 لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ووباء "كوفيد" على السكان الفقراء والأكثر احتياجا. 

يجدر الإشارة إلي أن التمويل الأول كان بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي في مايو 2022، وسيمكن التمويل الإضافي الثاني لبنان من الاستمرار في حماية سكانه من تأثير الأزمات المختلفة، فضلا عن مساعدة البلاد على تطوير نظام شبكة "أمان" اجتماعي رقمي ومستهدف.

البنك الدولي شبكة الأمان لبنان كوفيد-19 الأزمة الاقتصادية

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