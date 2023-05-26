وزير الرى: مصر ستعمل خلال رئاستها للأمكاو على خدمة مصالح الدول الإفريقية

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بيث دانفورد، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي لشئون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور سويلم، خلال اللقاء، للتحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه على المستوى الإفريقي والعالمي، والحاجة لتركيز الاهتمام على قطاع المياه وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال المياه، مؤكدًا أن مصر ستعمل خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على تعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية للارتقاء بأجندة المياه في إفريقيا وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣ "إفريقيا التي نريدها" وخدمة مصالح الدول الإفريقية، وتعزيز التعاون الفني والبحثى في مجالات إدارة المياه ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه ومعالجتها.

دور هام للبنك الإفريقي في دعم التنمية تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف

واستعرض وزير الري دور بنك التنمية الإفريقى فى توفير الدعم اللازم لخدمة التنمية بالدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.

وتم خلال اللقاء التباحث حول قيام البنك الإفريقي للتنمية بتقديم الدعم الفني للوزارة في مجال تأهيل المنشآت المائية، وتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتحلية المياه للتوسع الزراعى وإنتاج الغذاء.

كما تمت مناقشة الإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة من البرنامج القومى للصرف، واستعراض الموقف التنفيذي للبرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٠٠ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٢٩٣ ألف فدان.

الجدير بالذكر أنه يجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام ٢٠١٩ وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان- المرحلة الثانية بين عامى ٢٠١٦ – ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٥٣ ألف فدان (تم نهو ١٢٠ ألف فدان منها، وجارٍ التنفيذ والطرح في ٤٠ ألف فدان أخرى)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام ٢٠ ألف فدان (تم نهو ١٥ ألف فدان منها، وجارٍ طرح ٥ آلاف فدان)- المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٢٥٧ ألف فدان (تم نهو ٨٠ ألف فدان منها، وجارٍ التنفيذ والطرح في ٧٠ ألف فدان أخرى)، و(توسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٧٠ ألف فدان).