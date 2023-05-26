الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"قدر كبير من الديمقراطية".. آراء المواطنين في قضايا ومناقشات الحوار الوطني (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول آراء المواطنين في قضايا ومناقشات الحوار الوطني.

وقال أحد المواطنين: "الحوار الوطني تجربة كان المفترض تقديمها منذ وقتٍ مضى؛ لأن سماع رأي الشعب بجميع الطوائف وجميع النوايات مسألة مجدية، لأننا نصل لحقيقة المشكلة".

وقال مواطن آخر: "أتابع في جلسات الحوار الوطني نظرة الدولة للمستثمرين والاستثمار بشكل عام، وأهم شيء استهدفته الجلسات هو كيفية تحقيق المعادلة الصعبة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في الوقت الحالي من خلال رؤية جديدة، هي رؤية مصر 2030، للنهوض بالاقتصاد المصري، ونكون على مشارف العالم في الاستثمار والاقتصاد العالمي".

الحوار الوطني على قدر كبير جدًا من الديمقراطية

فيما أكد مواطن آخر، أن الحوار الوطني كان على قدر كبير من الديمقراطية، ومساحة كبيرة معطاة لكل الحاضرين ليتحدثوا بمنتهى الحرية، وكل شخص من الحاضرين أدلى بدلوه، وتم الاستماع له بشكل جيد ومحترم.

وتابع: "هناك توصية لتحقيق المادة 53 من الباب الثالث "الحقوق والحريات" لدستور 2014، لتحقيق الوصول إلى مجتمع خالي من التمييز والعنصرية".

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