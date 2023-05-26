تقرير فرنسي: مصر توسع طاقة مصانعها لإعادة تدوير النفايات الصلبة وتقليل التلوث

أكد تقرير فرنسي، إن مصر توسع طاقة مصانعها لإعادة تدوير النفايات الصلبة وتقليل التلوث، وقال موقع "أفريك 21" الفرنسي المعني بالشأن الإفريقي، إن وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أعلنت عن توسيع طاقة مصنع منطقة "الخناصير" لإعادة تدوير النفايات الصلبة بمدينة شرم الشيخ الساحلية.

وأوضح التقرير أن الحكومة تريد زيادة طاقة منشأة الخناصير إلى 150 طنًا يوميًا، ومن المتوقع أن تزداد قدرة المحطة لإعادة تدوير النفايات الصلبة في الأشهر القليلة المقبلة.

- المشروع يهدف لزيادة طاقة محطة الخناصير لإعادة تدوير النفايات الصلبة بمقدار 10 أطنان يوميا

وأشار التقرير الي أن المشروع يهدف إلى زيادة طاقة محطة الخناصير لإعادة تدوير النفايات الصلبة بمقدار 10 أطنان في اليوم، تبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة حاليًا 140 طنًا في اليوم، حيث يتم فرز النفايات وضغطها وإعادة تدويرها، بما في ذلك السماد العضوي للنفايات العضوية، ويتم توريد هذا السماد للمزارع الزراعية والفنادق في مدينة شرم الشيخ الواقعة بين صحراء شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر.

وسلط موقع "أفريك 21" الفرنسي، الضوء علي تصريحات، وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، التي قالت إن النفايات البلاستيكية يتم فرزها وضغطها أيضًا في مصنع الخناصير وإعادة تدويرها من قبل شركة في القاهرة.

- الحد من التلوث البيئي تحقيق التنمية الزراعية

وأضافت الوزيرة أنه سيتم توفير قطعة أرض تبلغ مساحتها 45000 متر مربع للشركة المعينة لتنفيذ الأعمال المختلفة المتعلقة بمشروع توسعة محطة إعادة التدوير في الخناصير، بالإضافة إلى الحد من التلوث البيئي، وأيضا تحقيق التنمية الزراعية وفقًا للخطة الاستراتيجية لمحافظة جنوب سيناء في مدينتي رأس سدر والطور".

كما يتضمن المشروع تركيب خط لفرز النفايات بطاقة 250 طنًا يوميًا بالإضافة إلى الخط الحالي البالغ 140 طنًا ، تحسباً لزيادة محتملة في إنتاج النفايات بسبب النمو السكاني في مدينة شرم الشيخ، حيث يقدر عدد سكان هذه المدينة الساحلية حاليًا بحوالي 54000 نسمة.