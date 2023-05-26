لماذا وضعت "فيتش" تصنيف أمريكا تحت المراقبة السلبية؟

قالت صحيفة التلجراف البريطانية، إن الاقتصاد الأمريكي مهدد بخفض التصنيف بسبب "سياسة حافة الهاوية" لسقف الديون.

واشارت الصحيفة أن وكالة فيتش للتصنيف، وهي واحدة من أكبر ثلاث وكالات تصنيف في العالم، تصنيف الولايات المتحدة "AAA" تحت المراقبة السلبية بسبب "سياسة حافة الهاوية فوق سقف الديون" وإخفاقات إدارة بايدن في معالجة مخاطر عبء الديون المتزايدة.

وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن أموال الحكومة الفيدرالية قد تنفد في أقرب وقت ممكن في الأول من يونيو ، مما يهدد بأول دفعة ضائعة على الإطلاق لديون الولايات المتحدة.

وحذرت وكالة فيتش: "نعتقد أن المخاطر قد ارتفعت من أن حد الدين لن يتم رفعه أو تعليقه قبل الموعد المحدد، وبالتالي قد تبدأ الحكومة في عدم سداد بعض التزاماتها" . "

وأضافت: "سياسة حافة الهاوية فيما يتعلق بسقف الديون ، وفشل السلطات الأمريكية في معالجة التحديات المالية على المدى المتوسط ​​بشكل هادف والتي ستؤدي إلى ارتفاع عجز الميزانية ، وتزايد عبء الديون ، يشير إلى مخاطر هبوط الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة."

وأكدت صحيفة التلجراف، إن خفض التصنيف الائتماني من وكالة فيتش سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة على حكومة الولايات المتحدة، كما أنه سيرسل موجات صدمة من خلال النظام المالي العالمي بالنظر إلى أن العديد من المستثمرين يحملون سندات حكومية أمريكية كاستثمار آمن قريب من الذهب.

وصلت الولايات المتحدة إلى حد ديونها البالغ 31.3 تريليون دولار في يناير مما يعني أن الإدارة الآن قادرة فقط على إنفاق ما تحصل عليه من الضرائب واحتياطياتها النقدية.

واستمر الرئيس جو بايدن والمشرعون الجمهوريون في محادثات حول رفع ما يسمى بسقف الديون للسماح للحكومة باقتراض المزيد، ومع ذلك ، وصلت المحادثات إلى طريق مسدود ويتزايد قلق المستثمرين بشأن مخاطر التخلف عن السداد.

وقالت فيتش إن الفشل في التوصل إلى اتفاق "من غير المرجح أن يكون منسجما" مع تصنيف الولايات المتحدة AAA، ويمكن أيضًا خفض تصنيف الولايات المتحدة إذا رفع الرئيس بايدن سقف الديون باستخدام التعديل الرابع عشر ، الذي دعا إليه بعض الديمقراطيين، والذي ينص على أنه لا يجوز التشكيك في ديون الولايات المتحدة ، وهو بند قال البعض إنه يمكن للرئيس أن يتجاهل سقف الديون.

وقالت وكالة فيتش إن تجنب التخلف عن السداد بوسائل غير تقليدية مثل سك عملة معدنية بقيمة تريليون دولار أو تطبيق التعديل الرابع عشر من غير المرجح أن يكون متسقًا مع تصنيف AAA وقد يخضع أيضًا لتحديات قانونية.

وتم رفع سقف الديون أكثر من 100 مرة منذ أن تم تحديده لأول مرة في عام 1917 ، ولكن يجب تمرير أي زيادة من خلال مجلس النواب ، الذي يتمتع بأغلبية جمهورية.

يحاول الجمهوريون الاستفادة من الموعد النهائي لدفع الرئيس جو بايدن للموافقة على خفض الإنفاق.

قالت فيتش إنها ما زالت تتوقع حلاً لأزمة سقف الديون قبل الموعد النهائي وجادلت بأن هناك "احتمال ضعيف للغاية" بأن الولايات المتحدة ستفشل في سداد ديونها بالكامل وفي الوقت المناسب.