"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على رئيس مجموعة فاجنر فى مالى

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على رئيس مجموعة فاجنر في مالي، مشيرة إلى أنها تفرض عقوبات على أفراد على صلة بمجموعة فاجنر الروسية.

وبحسب صحيفة يو إس الامريكية، فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على رئيس مجموعة فاغنر في مالي، متهمة الجيش الروسي الخاص بمحاولة التعتيم على مساعيه للحصول على معدات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا، والعمل من خلال مالي ودول أخرى.

كما اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إيفان ألكساندروفيتش ماسلوف، الذي وصفته بأنه رئيس وحدات فاجنر شبه العسكرية ومديرها الرئيسي في مالي ، بالعمل بالتنسيق الوثيق مع مسؤولي الحكومة المالية لتنفيذ انتشار المجموعة في مالي.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان: "إن عقوبات وزارة الخزانة ضد أكبر ممثل لمجموعة فاجنر في مالي تحدد وتعطل عنصرًا رئيسيًا يدعم الأنشطة العالمية للمجموعة".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر يوم الاثنين إن هناك مؤشرات على أن فاجنر كان يحاول شراء أنظمة عسكرية من موردين أجانب وتوجيه تلك الأسلحة عبر مالي.

ونفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء المزاعم الأمريكية باعتبارها "خدعة" في مؤتمر صحفي وحثت واشنطن على فحص تأثير صادراتها العسكرية.

وخلال الفترة الماضية، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات إضافية لتقليل قدرة الاتحاد الروسي على شن حرب ضد أوكرانيا من خلال فرض عقوبات على ثمانية أفراد و 16 كيانًا وأربع طائرات. يستهدف إجراء اليوم ، بالتزامن مع إجراءات العقوبات الإضافية التي اتخذتها وزارة الخارجية ، البنية التحتية التي تدعم العمليات القتالية في أوكرانيا ، بما في ذلك منتجو الأسلحة الروسية وأولئك الذين يديرون المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا. والجدير بالذكر أن إجراءات اليوم تشمل تحديد الأشخاص الذين يدعمون الكيانات ذات الصلة بالدفاع الروسية.