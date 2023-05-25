مرتضي منصور: لا مفاوضات مع حسام حسن ولا موسيماني

أعلن مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاليًا، داخل مقر النادي بميت عقبة، نفيه لصحة الأخبار التي تناولت نية مجلس الادارة التعاقد مع كابتن حسام حسن أو بينوس موسيماني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، مؤكداً استمرار الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق الأول في منصبه.

وكان منصور قد أعلن أول أمس عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك، عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لتوضيح بعض الأمور المهمة التي تخص أعضاء الجمعية العمومية، ومصير الفرق الرياضية بالنادي، والخطوات القادمة لعودته رئيس لمجلس الادارة بعد قرار عزله من جانب وزارة الشباب والرياضة.