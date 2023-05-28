في أحضان "أم الدنيا": مصر تستقبل 120 ألف نازح سوداني (إنفوجراف)

خلال الساعات القليلة الماضية، شهدت الأراضي السودانية عقد هدنة لوقف الحرب في البلاد، إذ جرى الاتفاق عليها خلال محادثات استضافتها مدينة جدة السعودية بعد اشتباكات عنيفة استمرت نحو 5 أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبدأت اشتباكات السودان منذ منتصف أبريل الماضي، حيث اندلعت اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

في السطور التالية، يرصد "الدستور" أعداد النازحين من السودان حيث بيّنت الاحصائيات بدء الهجرة قبل عام من الآن، جراء اندلاع الاشتباكات والحرب.

في هذا الصدد أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن مليون ومئة ألف سوداني نزحوا نتيجة الصراع الدائر في البلاد منذ منتصف شهر أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

مصر تستقبل نحو ١٢٠ ألف نازح سوداني

ومنذ بدء اشتباكات حرب السودان، استقبلت مصر نحو ١٢٠ ألف نازح سوداني منذ بداية الأزمة السودانية، والتي بدأت منذ 15 ابريل الماضي إذ اندلعت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق استجابتها عبر السودان لتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية، حيث تقدم المنظمة المساعدة الطبية والدعم النفسي والأطعمة ومستلزمات النظافة للأسر المتضررة من الأزمة، وذلك من خلال مركز الموارد والاستجابة للمهاجرين في القضارف.

ولا يزال يواصل السودانيين رحلة البحث عن الأمان وذلك منذ نحو سنة، حيث أبقت الدول المجاورة حدودها مفتوحة لمن يسعون للحماية أو يعودون إلى ديارهم.

فإنه بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد طلبت قبل عام من الان تقديم الدعم الدولي للجهود الإنسانية في جنوب السودان لمواجهة خطر سيول الأمطار والفيضانات، بصورة عاجلة للدولة التي تعاني في الأصل أزمة إنسانية كبيرة، حيث يوجد في البلاد أكثر من 2.3 مليون نازح داخلي بسبب الصراعات القبلية المستمرة.

الآن أوردت المفوضية أن فرقها تعمل عند نقاط العبور الحدودية لرصد الوافدين الجدد وتقديم المساعدة لهم وتم تسجيل ما يقرب من 4 آلاف شخص جنوب سوداني ممن عادوا عبر الحدود من السودان إلى بلدهم الأصلي، معظمهم من خلال معبر الرنك الحدودي في ولاية أعالي النيل".

413 شخصًا قتلوا واصابة 3 آلاف و551 في السودان

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 413 شخصًا قتلوا وأُصيب 3 آلاف و551 في السودان منذ اندلاع القتال العنيف هناك قبل أيام، في حين كانت الضحايا يوم الخميس الماضي عن مقتل 330، وإصابة قرابة 3 آلاف و200 شخص في أعمال القتال بالسودان.

في وقت سابق، أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في السودان إلى 243 حالة وفاة بين المدنيين، إضافة إلى 1335 حالة إصابة.