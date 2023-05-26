آخرها مجمع مصانع الكوارتز.. كيف دعمت الدولة قطاع التعدين؟

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، ووجّه عدة رسائل للمستثمرين، مؤكدًا أن المشروعات متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب وفي البورصة.

وقال الرئيس السيسي: "نحتاج إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين وحريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات في قطاع البترول".

وتحدث الرئيس السيسي، عن الاستفادة من المواد الخام المتوفرة في قطاع التعدين خاصة أن الدولة المصرية تحاول تعظيم دور الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، فكيف خطت مصر خطوات متقدمة نحو التعدين؟.

ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، زمام الأمور في البلاد، تسعى الدولة لإعادة هيكلة قطاع التعدين، حفاظًا على ثرواتها المعدنية، من خلال إدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وإنشاء مجمعات صناعية لتوطين العديد من الصناعات العالمية، مثل ألواح الكوارتز، إذ تعتبر مصر الوحيدة على مستوى العالم التى تمتلك المقومات الكاملة لمصنع إنتاج الكوارتز، من حيث المنجم والمصانع.

إنشاء الشركة المصرية للتعدين

في 28 أبريل 2020، صدر قرار بإنشاء الشركة المصرية للتعدين، التي تعد إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لإنشاء مجمع لإنتاج ألواح الكوارتز بالعينة السخنة، حيث سعت شركة النصر للتعدين لإنشاء مصنع للتكسير والطحن، ومصنع آخر لإنتاج ألواح الكوارتز.

الكوارتز وتوطين الصناعة في مصر

يشتهر الكوارتز المصري بأن درجة نقائه تفوق الـ99%، ما جعله يدخل فى العديد من الصناعات العالمية مثل الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، والخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية، ما يساعد في خطط الدولة لتوطين الصناعة في مصر.

"مجمع مصانع الكوارتز"

يشمل مجمع مصانع الكوارتز 4 مصانع للرخام والجرانيت، بمناطق العين السخنة ورأس سدر والمنيا وبنى سويف، بإجمالى الطاق الإنتاجية 7.5 مليون م2 رخام و205 ملايين م2 جرانيت فى العام، كما أنه يوفر 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

السيطرة على المحاجر

نال قطاع المحاجر والملاحات جزءًا من التطوير، حيث عملت الدولة على إحكام السيطرة على المحاجر بنطاق أراضى الدولة لتحقيق العائد المناسب للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات جغرافية "الخريطة الاستثمارية"، تشتمل على جميع البيانات المحاجر والملاحة المتاحة لاستغلال أراضي المحافظات من خلال تصوير القمر الصناعى لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشهد مجمع صناعات الكوارتز تطبيق أحدث المعايير في مجال الصحة والسلامة المهنية ما ساعد المجمع للحصول على شهادة (45001 ISO).