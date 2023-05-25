الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فعاليات اليوم العالمي لنظافة الأيدي والمؤتمر السنوي الخامس لـ"حميات المنصورة"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت إدارة مكافحة العدوى فعاليات المشاركة في اليوم العالمي لنظافة الأيدي تحت شعار "أنقذوا الأرواح نظفوا أيديكم."

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور مجدي أبو العلا ممثل الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة بقاعة التدريب بمستشفى رمد المنصورة.

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شهد اليوم عرض فيديوهات توعوية عن أهمية نظافة الأيدي وأنشطة أقسام مكافحة العدوى بالمستشفيات على مدار الشهر تزامنا مع الاحتفالية. 

وقام الدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية بإهداء درع الإدارة للدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة عرفاناً وتقديرًا لدعمه المتواصل لإدارة مكافحة العدوى.

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من جانبه أهدى “مكين” درعي تكريما لكل من الدكتورة سالي محيي الدين مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة والدكتور مجدي أبو العلا مشرف الدقهلية بالإدارة العامة والذي تسلمه نيابة عن مدير الإدارة العامة. كما تم تكريم المستشفيات صاحبة الخمسة مراكز الأولى في المسابقة التي أجرتها إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية بين المستشفيات فيما يخص نظافة الأيدي.

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واستكملت الفعاليات بجلسة علمية  وورشة عمل تضمنت  ثلاث محاضرات لمدير إدارة مكافحة العدوى وكل من رؤساء أقسام مكافحة العدوى بمستشفى جمصة وإدارة دكرنس.

وقد أشاد “مكين” بالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة العدوى بالمديرية وفرق مكافحة العدوى بالمستشفيات والإدارات الصحية والتي أدت إلى أن تكون الدقهلية واحدة من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في تطبيق برنامج مكافحة العدوى.

إدارة مكافحة العدوى العدوى اليوم العالمي لنظافة الأيدي انقذوا الأرواح نظفوا ايديكم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

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