الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"التصديري للحاصلات" يُصدر ضوابط الحجر الزراعي لمصدري الموالح

ارشيفي
ارشيفي

أعلن الحجر الزراعي، أنه يحب علي المهندسين المكلفين بالإشراف علي محطات فرز و تعبئة محاصيل الموالح.

وتابع الحجر الزراعي في بيان له، أنه يجب سحب عينة متبقيات المبيدات من كل شحنة برتقال سيتم تصديرها لدول الاتحاد الأوروبي

وأضاف أنه يتم سحب عينة تحليل متبقيات من كل 100 طن خام من كل كود مزرعة وارد لمحطات الفرز والتعبئة، وذلك للمحاصيل الخاضعة لمنظومة تكويد المزارع عند التصدير لجميع دول العالم وذلك بخلاف اي عينات أخرى يتم سحبها من المزارع طبقا لتشريعات الدول المستوردة.

و في وقت سابق أوضح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في بيان له، أن الاتحاد الأوروبي رفع نسبة الفحص الإضافي المفروضة على الشحنات المصرية من البرتقال التي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي من 20الي 30 ٪.

وأشار المجلس التصديري، إلى أن تلك الزيادة بسبب زيادة الشحنات المصدرة التي تحتوي على نسب متبقيات مبيدات أعلى من الحد المسموح.

ويهيب المجلس التصديري المزارعين بضرورة التأكد من توافق الشحنات المصدرة مع التشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المسموح بها (mrls)، لجميع المحاصيل الزراعية المصدرة.

مكرررر

و في وقت سابق أوضح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في بيان له، إن الاتحاد الأوروبي قد رفع نسبة الفحص الإضافي المفروضة على الشحنات المصرية من البرتقال التي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي من ٢٠٪ الي ٣٠ ٪.

وأشار المجلس التصديري،إلى أن تلك الزيادة بسبب زيادة الشحنات المصدرة التي تحتوي على نسب متبقيات مبيدات أعلى من الحد المسموح.

ويهيب المجلس التصديري المزارعين بضرورة التأكد من توافق الشحنات المصدرة مع التشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المسموح بها (mrls)، لجميع المحاصيل الزراعية المصدرة.

متبقيات المبيدات شحنة برتقال محطات فرز كود مزرعة للمحاصيل الخاضعة

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