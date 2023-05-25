محافظ جنوب سيناء يقرر تأسيس ثلاث فرق فنية لتقدم عروضها داخليا وخارجيا باسم المحافظة

قرر محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، تأسيس ثلاث فرق رئيسية لتقديم العروض داخليًا وخارجيًا باسم المحافظة.

وحدد فودة الفرق على النحو التالي: فرقة الموسيقى العربية وفرقة فنون شعبية وفرقة تراث سيناوي.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بنجاح محافظة جنوب سيناء خاصة مدينة شرم الشيخ في استضافة عدد من المؤتمرات المهمة خلال الفترة القليلة الماضية وعلى رأسها الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي والإشادة الكبيرة من رئيس المؤتمر بالمدينة وجهود المحافظ والاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية" .

جاء ذلك من خلال ترأس المحافظ لجلسة المتابعة صباح اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.



وأشار فودة إلى الإشادة الدولية الممتازة بمدينة شرم الشيخ، وأشاد بعدد من الافتتاحات المهمة مثل مدينة مجلس مدينة شرم الشيخ الرقمي الجديد والحديقة المركزية بحضور وزراء التخطيط والعدل والتنمية المحلية وكذا تفقد وزيرة البيئة للحديقة المركزية وتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي لقرية التراث البدوي ومنطقه الهجن.

وأكد محافظ جنوب سيناء على أهمية طرح الإنجازات والأفكار والمقترحات الخاصة بالمحافظة أمام كبار المسؤولين بالدولة لإيجاد حلول سريعة.

وأشاد المحافظ بكافة العاملين بالمحافظة من قيادات وموظفين وعمال لدورهم البارز في تلك الإنجازات، مؤكدًا أن العمل جماعي ولا يصح أن ينسب العمل لفرد واحد فقط، وأن لكل مجتهد نصيب.

وبدأ المحافظ جلسة المتابعة بعرض لموقف الخطة الاستثمارية 2023/2024، وكذا عرض مقترح فقرات الاحتفال والعرض الفني والرياضي خلال افتتاح مضمار الهجن خلال الفترة المقبلة وكذا عرض موقف رفع كفاءة وبدء أعمال التجميل بالجزيرة الوسطى بالطريق الأوسط، ومقترح رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ وعدد من الموضوعات الأخرى.