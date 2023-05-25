الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأقماح داخل مخزن غير مرخص بالمحلة الكبري (صور)

تموين الغربية
تموين الغربية

تابع الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية، لضبط الأسواق والمخالفين، حيث شنت المديرية حملة اليوم الخميس، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، وعضوية أشرف شرف الدين، محمود حسن برغوث، خالد زكي بحيري، محمد صلاح، والسيد أحمد الحوالة، مفتشو التموين والرقابة التجارية والتموينية بالمديرية وإدارة تموين المحلة الكبرى.

وأسفرت الحملة عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بلغت 648 عبوة منتهية الصلاحية طبقًا لتاريخ الإنتاج والانتهاء بداخل محل سوبر ماركت بحي أول المحلة الكبرى، كما تم ضبط مفرش تجميع اقماح محلية بدون ترخيص وتم نقل الكميات المضبوطة بإجمالى كمية وقدرها 40 طن قمح حصاد موسم عام 2023 وتوريدها لإحدى الشون الحكومية بمركز المحلة الكبرى، وكذلك تم تحرير عدد 12 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار لمحال بيع مواد غذائية.

كما تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 11 ألفاً و500 صاروخ ألعاب نارية، محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق، لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز المحافظة.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط 9 آلاف و500 صاروخ ألعاب نارية، محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات بمراكز المحافظة.

كما تم ضبط 2750 عبوة ألبان وشيبسي وباتيه انتهاء 1من أبريل الجاري وأيضًا انتهاء 7 من نفس الشهر داخل ماركت بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط للمخالفين وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها. 

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