الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد أزمته الصحية.. نجوم الفن يطالبون جمهورهم بالدعاء لأشرف مصيلحي

أشرف مصيلحي
أشرف مصيلحي

حرص عدد من نجوم الفن على مساندة الفنان أشرف مصيلحي، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على أثرها للعناية المركزة وطالبوا جمهورهم بالدعاء له.

ومن هؤلاء النجوم الفنانة إنجي خطاب، والتي قالت في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "ربنا يشفيك يا أشرف ويخليك لمراتك وأولادك يارب مثلنا انا و إشرف مصيلحي مسرحيه حوش بديعه كانت مسرحيه ناجحه جدا وكسرت الدنيا علي مسرح بيرم التونسي اسكندريه والله ما رأيت منه إلا كل الاحترام والتقدير لكل زملائه وحب العمل والالتزام اللهم اشفيه شفاءا لا يغادر سقما يا رب.. دعواتكم ليه بالشفاء العاجل".

عمرو عبدالعزيز

وقال الفنان عمرو عبدالعزيز، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "ارجو الدعاء للصديق العزيز اشرف مصيلحى بالشفاء العاجل، ربنا يشفيك ويعافيك يارب العالمين، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين".

تفاصيل حالة أشرف مصيلحي الصحية

وكانت المخرجة منال الصيفي، قد كشفت تطورات الحالة الصحية لزوجها مؤكدة أن الفنان أشرف مصيلحى خرج من الرعاية المركزة أمس بعد تحسن طفيف في حالته الصحية، حيث انتقل إلى غرفة عادية ولكن بتمريض ملازم.

وكشفت تفاصيل حالته قائلة: أنه تعرض إلى إلتهاب شديد في جسده خلال الفترة الماضية نتيجة بعض الأدوية وهو ما أدى إلى تفاقهم الالتهابات في جسده.

أشرف مصيلحي وعكة صحية الدعاء له عمرو عبدالعزيز منال الصيفى الحالة الصحية

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