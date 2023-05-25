الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"العمال سواعد مصر وبناة المستقبل" حلقة بحثية بثقافة السويس

جانب من الحلقة البحثية
جانب من الحلقة البحثية

 شهد قصر ثقافة السويس، ندوة وحلقة بحثية عن العمال ودورهم في بناء المجتمع بحضور عدد من المهتمين بالندوات الثقافية.

نظمت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث حلقة بحثية بعنوان العمال سواعد مصر وبناة المستقبل، برعاية الدكتور نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

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 حاضر بالحلقة البحثية الناقد والمؤرخ انور فتح الباب، والناقد والباحث قباري البدري وأدار اللقاء الشاعر محمد التمساح بقصر ثقافة السويس.

وقد تحدث المحاضرين حول أن عمال مصر كانوا ولا زالوا وسيظلون بناة هذا الوطن ودرعه، لما يقومون به من دور وجهد لا ينكره أحد لاستكمال النهضة الشاملة في كافة ربوع الوطن.

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 وأوضح المحاضرون ان العمل أصدق معيار للتعرف على قيمة الإنسان فى الحياة، إذ تظهر جلية بما يؤديه من أعمال، وما يقدمه من خدمات لوطنه، وكل الحضارات الإنسانية بنيت أعمدتها بسواعد العمال الذين أسهموا بجهودهم المخلصة في تحقيق الرخاء والتقدم لأوطانهم، لذا يأتي عيد العمال على الدوام وهو يحمل رمز العطاء والتضحية، العمال ثروة مصر الحقيقية وسلاح التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

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وأشارت المحاضرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائمًا على أن بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل دون سواعد عمال مصر الأوفياء.

وقال رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، الكاتب محمد نبيل إن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تواصل تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية لجذب جميع الفئات المستهدفة لقصور الثقافة.

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مصر ثقافة قصر الثقافة محاضرة العمال

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