الحوار الوطني.. نهال الأشقر: ضرورة تغيير ثقافة الشارع حيال التعليم الفني

قالت نهال الأشقر عضو المبادرة الرئاسية "ابدأ"، إن محور "التدريب والبحث والتطوير"، والتى تتبناه المبادرة الرئاسية "ابدأ" يهدف لتوفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية.

وتابعت الأشقر خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟:" تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى من التخصصات والمهارات المختلفة التى يحددها أصحاب العمل بقطاعات الصناعة المختلفة، خاصة وأن المبادرة الوطنية تسعى لتطوير الصناعة المصرية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022 وتهدف لتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر.

وأشارت عضو المبادرة الرئاسية ابدأ، إلى ضرورة تغيير ثقافة الشارع حيال التعليم الفنى، وأنه ليس دون المستوى كما يزعم البعض، وأن هناك تشريعات تعرقل جهود تطوير التعليم الفنى، إضافة للدور الذي يقوم به الإعلام والتي قد تكون سلبية في بعض الأوقات، ومن ثم يجب أن يكون هناك توافر للجهود للنهوض بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل بشكل حقيقي بعد دراسة احتياجات سوق العمل الفعلية، لسد الفجوة بين سوق العمل والأيدي العاملة، إضافة لتغيير البعد الاجتماعي والإعلامي حيال خريج التعليم الفني، على أن يتم إلقاء الضوء على نماذج مؤثرة في المجتمع".