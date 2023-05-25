عميد كلية الدراسات الأفريقية: أفريقيا ضحية الاستعمار والتغير المناخي

قال الدكتور عطية محمود الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، إن القارة الإفريقية هي القارة الضحية منذ زمن، حيث استنزفها الاستعمار واحتل ثرواتها بالكامل لخدمة مصالحه.

تحديات إفريقيا

وأكد الدكتور عطية محمود الطنطاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قضية التغيرات المناخية من أولى القضايا التي تشغل الرأي العام الإفريقي لما لها من تأثير مباشر على المواطنين، خاصة وأن هذه التغيرات المناخية سببها الأساسي الدول الصناعية الكبرى، لذا تدفع إفريقيا ثمن ما يفعله الغرب من تنمية صناعية مضرة للبيئة.

إفريقيا الضحية

وتابع: "قارة إفريقيا هي دائما ضحية العالم الأول أو "العالم الغني"، وأي مشكلة أو أي ظاهرة أو أي كارثة تصيب العالم تأثيرها ينعكس على القارة الإفريقية في المرتبة رقم واحد".

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مراراً وتكراراً أن الأفارقة إذا أرادوا أن يحلوا مشاكلهم فعليهم الاعتماد على أنفسهم فقط دون اللجوء لطرف خارجي.

وتابع: "قارة إفريقيا لديها 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، و30% من احتياطيات المعادن في العالم، و12% من احتياطي البترول، و8% من احتياجات الغاز، إفريقيا مليئة بالثروات والخيرات، إضافة إلى كتلة بشرية لا تضاهيها قارة في العالم".