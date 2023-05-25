أشهر فواكه الصيف.. كل ما تريد معرفته عن فوائد وأضرار الخوخ والمشمش

الخوخ والمشمش هما من أشهر الفواكه الصيفية التي تتميز بطعمها اللذيذ ورائحتها العطرة، فكلاهما يحتوي على كميات كبيرة من الألياف والفيتامينات والمعادن التي تساهم في تعزيز صحة الجسم والبشرة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخوخ والمشمش على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

في السطور التالية، نستعرض فوائد الخوخ والمشمش للجسم والبشرة، وكذلك بعض الأضرار التي قد تنجم عن تناولهما بزيادة أو بطريقة غير صحية، وفقاً لما ذكره الأطباء بموقع "health care" الطبي.



ما هي الأضرار التي قد تنجم عن تناول الخوخ والمشمش بزيادة؟

هناك بعض الأضرار التي قد تنجم عن تناول الخوخ والمشمش بزيادة هي التسمم بالسيانيد: فإذا ابتلعت نواة الخوخ أو المشمش، فقد تحتوي على كمية من السيانيد، وهو مركب سام يمكن أن يسبب أعراضاً خطيرة مثل الصداع والغثيان والقيء والتشنجات والإغماء.

ردود فعل تحسسية: إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الخوخ أو المشمش أو فواكه أخرى مشابهة، فقد تظهر لديك أعراض مثل الحكة والتورم والطفح الجلدي والصعوبة في التنفس.

عدم استقرار مستويات سكر الدم: إذا كنت تعاني من مرض السكري أو اضطرابات في استقلاب السكر، فقد يؤدي تناول الخوخ والمشمش بكثرة إلى رفع مستوى السكر في الدم بشكل غير طبيعي، خاصة إذا كانت هذه الفواكه مضاف إليها سكر أو مواد حافظة.

مضاعفات في الجهاز الهضمي: إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي أو ارتجاع المعدة أو داء كرون أو حساسية للفودماب، فقد يؤدي تناول الخوخ والمشمش إلى زيادة الغازات والانتفاخ والإسهال أو الإمساك والألم في البطن.

مضاعفات للحامل: فإذا كنت حاملاً، فقد يؤدي تناول الخوخ والمشمش إلى زيادة خطر حدوث نزيف داخلي أو انقباضات رحمية مبكرة أو حساسية للجنين.



ما هي الفوائد الصحية للخوخ والمشمش؟

الخوخ والمشمش لهما العديد من الفوائد الصحية والجمالية، مثل، تحسين الهضم والوقاية من الإمساك بفضل احتوائهما على الألياف.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيهما، بالإضافة الى تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول بفضل احتوائهما على البوتاسيوم.

تعزيز المناعة وصحة البشرة والشعر بفضل احتوائهما على فيتامينات A وC12، وتحسين الصحة الجنسية وزيادة القوة والخصوبة لدى الرجال بفضل تنشيطهما للدورة الدموية.