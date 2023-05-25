الخميس 25 مايو 2023
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سياسي

أستاذ أصول التربية تعبر عن استيائها الشديد بسبب سمعة التعليم الفني في مصر

نادية جمال الدين
نادية جمال الدين أستاذ أصول التربية

عبرت نادية جمال الدين أستاذ أصول التربية، عن استيائها الشديد بسبب سمعة التعليم الفني في مصر والتي وصفتها بالسيئة معقبة: "لو حد تعليم فني اتقدم لبناتنا لن نقبل به".

واستطردت جمال الدين خلال كلمتها بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، أن سمعة التعليم الفني في مصر مهما كانت عوائده المادية ليست الأفضل لذلك هذا الأمر يحتاج إلى تغيير كلي.

وأكملت: "نحن في زمان رقمي يتطلب تغيير جذري، وبالتالي يجب أن نواكب التغيير لذلك نحن في حاجة إلى تعليم إنساني يعظم انتماء أبناء الوطن.

وعبرت أستاذ أصول التربية عن حزنها لهجرة الكثير من الشباب للخارج وذلك لعدم احتضانهم في بلادهم برغم تقدير الخارج لهم بشكل كبير.

نادية جمال الدين أصول التربيه جمال الدين المحور المجتمعي الحوار الوطنى العملية التعليمية

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