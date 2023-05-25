الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مرصد الأزهر" يستقبل وفد طلاب جامعة بني سويف ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب

مرصد الأزهر لمكافحة
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الخميس، عددًا من طلاب جامعة بني سويف، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الشباب والرياضة، لتنفيذ برنامج "نحو رؤية شبابية لمواجهة التطرف والإرهاب".

وتطرق العميد إيهاب طلعت، المحاضر بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، والدكتور حمادة شعبان المشرف بمرصد الأزهر، خلال محاضرتهما للطلبة إلى عدة محاور، أولها أساليب استقطاب وتجنيد الشباب واليافعين، وكذلك مخاطر التكنولوجيا وتأثيرها على توجهات الشباب وانتمائهم، وكيفية الاستغلال الجيد لها وتفادي مخاطرها.

ويأتي بروتوكول التعاون ضمن خطة الأزهر والوزارة لتوعية طلبة الجامعات وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، التي تشقّ طريقها إلى عقول البعض منهم نتيجة تواجدهم على منصات التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية.

جدير بالذكر أن تلك الزيارة قد سبقها تنظيم عددٍ من الفعاليات ضمن مبادرات مشتركة بين مرصد الأزهر وبعض الجهات المحلية والدولية مثل التعاون مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، ووزارات الدولة كافة.

 

 

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جامعة بني سويف وزارة الشباب والرياضة رؤية شبابية لمواجهة التطرف والإرهاب الافكار المتطرفة

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