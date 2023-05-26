رئيس بيلاروسيا: الأسلحة النووية الروسية المتمركزة فى بلادنا آمنة تماما

أعلن رئيس بيلاروسيا،، أن الأسلحة النووية الروسية المتمركزة ببيلاروسيا آمنة تماما ولن يمسها أي مخرب.

وفي وقت سابق، وقعت روسيا وبيلاروسيا، اتفاقا يضفي الطابع الرسمي على إجراءات نشر الأسلحة النووية الروسية على الأراضي البيلاروسية، ستبقى السيطرة على الأسلحة مع موسكو.

وأضفت هذه الخطوة الطابع الرسمي على ما اتفق عليه في وقت سابق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأعلن بوتين في مارس، أن بلاده تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية وقصيرة المدى وصغيرة القوة في بيلاروسيا، ويأتي التحبير على الصفقة في الوقت الذي تستعد فيه روسيا للهجوم المضاد الذي طال انتظاره في أوكرانيا.

وصاغ المسؤولون الروس والبيلاروسيا الخطوة على أنها مدفوعة بالعداء من الغرب.

وقال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين في مينسك، خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرجي شويغو، إن "نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية هو رد فعال على السياسة العدوانية للدول غير الصديقة لنا".

وأضاف شويغو أنه "في سياق تصعيد حاد للغاية للتهديدات على الحدود الغربية لروسيا وبيلاروسيا ، تم اتخاذ قرار باتخاذ إجراءات مضادة في المجال العسكري النووي".

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية، إن الاتفاقية تشير إلى "منشأة تخزين خاصة على أراضي جمهورية بيلاروسيا".

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل بشأن موعد نشر الأسلحة في بيلاروسيا، لكن بوتين قال في وقت سابق إن بناء منشآت تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا سيكتمل بحلول 1 يوليو، وأدان زعيم المعارضة البيلاروسية المنفي سفياتلانا تسيخانوسكايا هذه الخطوة.

وقال تسيخانوسكايا لوكالة أسوشييتد برس: "يجب أن نفعل كل شيء لمنع خطة بوتين لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا ، لأن هذا سيضمن سيطرة روسيا على بيلاروسيا لسنوات قادمة". وأضاف "هذا سيعرض أمن أوكرانيا وكل أوروبا للخطر بشكل أكبر".