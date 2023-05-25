الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. هانيا الشلقاني: الاهتمام بالتعليم الفني أصبح ضرورة قصوى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

طالبت الدكتورة هانيا الشلقاني مقرر مساعد المحور المجتمعي في الحوار الوطني، بضرورة أن يكون هناك مسؤولية على المدارس الخاصة والعامة والأجنبية والتزامهم بمستوى معين لتأهيل الطالب، موضحة أنه بغير ذلك فإننا نتعرض لإهدار لموارد الدولة وأيضًا الأهالي.

وتابعت خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟،أن الاهتمام بالتعليم الفني حاليًا أصبح ضرورة قصوى معقبة: "التعليم الفني يجب أن يلتزم بالتنافسية  خاصة في ظل احتياج الأسواق لكوادره".

الدكتورة هانيا الشلقاني المحور المجتمعي الحوار الوطنى المدارس الخاصة الجلسة النقاشية

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