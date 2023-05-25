الحوار الوطني.. حافظ إبراهيم: تحقيق النهضة أمر يبنى على التعليم والصحة

قال الدكتور حافظ إبراهيم ممثل حزب الإصلاح والتنمية أن القضاء على الفقر وتحقيق النهضة أمر يبنى على التعليم والصحة.

وطالب خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بضرورة إعداد جيل واعي قادر على القيادة والبناء من أجل مستقبل أفضل.

واقترح ممثل حزب الإصلاح والتنمية تدريس مادة الطريق إلى الأخلاق، مشيرًا إلى أن التعليم يلعب دور مهم في إعداد القيم والمفاهيم موضحا أن المدرسة تستهدف تكوين شخصية الطفل وترسخ لديه قيم الولاء والانتماء.

وأوصى حافظ إبراهيم بالاستفادة من التجارب الأخرى وأن تحتوي المدراس على الأنشطة الرياضية وبعض الحرف ناهيك عن الاهتمام بالمعلمين ماديا وان يكون مؤهلًا علميًا وتربويًا.