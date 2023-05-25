الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان: وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون له دور للنهوض بالمنظومة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم بناء على المناقشات اليوم بلجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، متابعًا: "علينا أن نستعجل هذا الأمر، خاصة أن التعليم وسيلة للانتقال للمستقبل، ويجب أن نُحسن التعامل معه".

وتابع رشوان خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟: "جزء من مشاكل التعليم الفني يكمن في مسماه، قد يرى البعض أنه دون التعليم العام، مقترحًا تغيير مسمى مدارس التعليم الفني، فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية، أو الثانوية الزراعية، والتجارية تصبح إدارة الأعمال، على سبيل المثال، على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل، ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلًا ومضمونًا للوصول للغاية المرجوة".

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن وزارة التعاون الدولى عليها خلال الفترة المقبلة الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفني القائمة، وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذي سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضًا.

واقترح رشوان، أن يكون هناك نص إلزامي للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذي يعمل به  ذلك وفقاً لضوابط محددة تمثل في عدد العاملين وما شابه من اشتراطات، لكن يكون هناك الظلم لأصحاب المصانع، لافتاً إلى أن النقابات لها قانون يحكمها ولا يجوز التدخل في شئونها بأي شكل من الأشكال.

ضياء رشوان لجنة التعليم المحور المجتمعي المحتوي المناهج

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