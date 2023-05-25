الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. كريم بدر يطالب بضرورة إعادة تفعيل دور المجلس القومى للسكان

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أوصي كريم بدر، ممثل حزب مستقبل وطن، بضرورة إعادة تفعيل دور المجلس القومي للسكان وحصوله على الدعم، لتحقيق الهدف المرجو منه، ووضع استراتيجية وطنية تدرج فيها جميع الوزارات والمحاور الموضحة للعمل على هذه القضية.

وأكد بدر خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني اليوم، تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية"، ضرورة الاهتمام بالخطاب الديني لأننا شعب متأثر جدًا بالخطاب الديني، لافتًا إلى أهمية دور الإعلام والدراما.

وأشار إلى ضرورة حصول العاملين بالمجلس القومي للسكان على رواتب طبقاً للإنجاز في كل محافظة، واستمرار المسح السكاني؛ للتأكد من نجاح المجلس القومي للسكان في كل محافظة.

كريم بدر مستقبل وطن استراتيجية الوزارات القضية القضية السكانية

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