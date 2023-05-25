أوسوريو يعترف بسوء لياقة لاعبي الزمالك ويضاعف التدريبات البدنية

‏وجه الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انتقادات عنيفة إلى لاعبي الزمالك قبل تدريب الفريق في بداية الاستعداد لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها في الدوري.

‏واتهم أوسوريو اللاعبين بالفشل في تنفيذ المهام المطلوبة منهم واعترف بوجود نقص كبير في لياقة اللاعبين ما يؤثر على أدائهم في تنفيذ المهام المطلوبة وفقا للخطة الجديدة.

وقرر أوسوريو رفع معدلات اللياقة وزيادة الحمل التدريبي بداية من اليوم حتى مباراة طلع الجيش وذلك للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة بدنية عالية لتنفيذ الأداء المطلوبة منهم في المباريات القادمة وفقا لخطة اللعب المطلوبة الجديدة.

و كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد خصص فقرة تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واستمرت الفقرة التأهيلية لمدة 40 دقيقة تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وإشراف الجهاز الفني للفريق.

وتضمنت الفقرة التأهيلية خوض تدريبات الركض حول الملعب وأداء تدريبات بدنية وتأهيلية متنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة.

ويرغب الجهاز الفني خلال هذه الفترة في تجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا للفترة المقبلة.

الزمالك راحة من التدريبات غدا الجمعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين