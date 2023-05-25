كريمة الحفناوى: لا بد من توفير وسائل منع الحمل فى الوحدات الصحية

قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، إن لها صيدلية فى أرياف مصر تعمل فيها لمدة 34 عامًا، والواقع من خلال عملها أثبت حاجتنا للتوعية بشأن القضية السكانية.

وطالبت بضرورة أن يكون هناك أطباء فى الوحدات الصحية؛ لأن هناك آلاف الوحدات الصحية ليس بهم أطباء.

وتساءلت الحفناوي خلال كلمتها بالجلسة الثانية للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية"، عن الدور الغائب الرائدات الريفيات، أو الرائدات الصحيات.

وشددت على ضرورة توفير وسائل منع الحمل في الوحدات الصحية، وتدبير الموارد البشرية والمادية، وهناك الكثير من المتطوعين للعمل.