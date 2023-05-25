أبرزهم محمد صلاح.. "القاهرة الإخبارية" ترصد ضحايا العنصرية في الملاعب الأوروبية

رصد تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية" أبرز حوادث العنصرية التي تعرض لها لاعبي كرة القدم في الملاعب الأوروبية، وذلك بعد الواقعة الشهيرة لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وذكر التقرير أن العنصرية ما زالت أزمة تعاني منها الملاعب الأوروبية، حيث كان آخرها ما تعرض له “فينيسيوس” لاعب ريال مدريد من قبل بعض مشجعي نادي فالينسيا الإسباني.

وأشار إلى أن جماهير “فالنسيا” وجهت هتافات مسيئة ضد اللاعب، ليقوم اللاعب بالتعبير عن غضبه تجاه مشجع وصفه بـ"القرد" كما أن فينيسيوس استفز جماهير فالنسيا بعد طرده.

أبرز حوادث العنصرية التي عانى منها لاعبي كرة القدم في أوروبا

نجم ريال مدريد ليس وحده الذي عانى من العنصرية، أيضًا النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، واجه عنصرية من جماهير تشيلسي عندما سجل هدفًا في مرمى البلوز، واحتفل بطريقته الشهيرة "اليوجا" ثم سجد بعد ذلك.

أيضًا المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو تصدى لجماهير يوفنتوس واضعًا إصبعه على فمه في إشارة للجماهير بالصمت.

بالإضافة إلى المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي تعرض للعنصرية من جماهير لاتسيو الإيطالي حيث قامت الجماهير بتقليد أصوات القردة ولم يتحمل أومتيتي ودخل في نوبة بكاء.

ماريو بالوتيلي أيضًا تعرض للعنصرية من جماهير هيلاس وكالعادة فقد المهاجم الإيطالي أعصابه وسدد الكرة تجاه المدرجات.

واقعة النجم البرازيلي داني ألفيش مع العنصرية أيضًا حاضرة، حيث قذفه أحد المشجعين بإصبع موز لينزع البرازيلي القشرة وأكل الموز.